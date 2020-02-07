Усик та гроші "Газпрому": найгучніші скандали українських спортсменів через "руський мір"

Незважаючи на 6-річний термін українсько-російського конфлікту з анексією Криму та війною на Донбасі, українські спортсмени й далі пов'язують своє життя з Росією.

На жаль, в спорті України регулярно виникають соціально-політичні скандали на грунті "русского мира", про що недавно нагадав боксер Олександр Усик. І хоча Усик в даному випадку лише відповів на особисту образу, але в цілому знову став учасником глобального протистояння не з боку національних інтересів.

Усик, Ломаченко, дві легенди "Шахтаря" та інші - OBOZREVATEL згадує найбільш пам'ятні політичні скандали в українському спорту і тих, хто був їх головним героєм.

"Може я і мавпа, так твердить один осел..."

Найсвіжіший "хіт" по темі, вже набирає обертів - Олександр Усик проти ветерана АТО Леоніда Остальцева. У ТВ-програмі "5 каналу" "Є СЕНС" колишній військовослужбовець першим запустив "маховик", з фрази "Нас оточують не тільки ломаченки, усики, портнови, богдани, але й інші такі ж мавпи". Від Усика недовго довелося чекати відповіді, при чому досить оригінального - віршем, у відповідному стилі.

В цілому нічого дивного для Усика - кримчанин завжди активний в соціальних мережах і медіасфері, в подібних випадках не відсиджуючись в засідці. Але разом з цим за боксером тягнеться вже чималий шлейф з "руського міра", що протистояння з Остальцевим легко розглядається як битва різних ідеологічних супротивників. І хоча Усик регулярно огризається на цю тему, демонструючи свій патріотизм (або псевдопатріотизм), російський слід Усика не дає спокою багатьом. "Крим - Божий", дружба з Анатолієм Шарієм, відсутність будь-якої підтримки національних інтересів, "ми ж брати" на грунті православ'я - перераховувати можна ще довго.

А Остальцев тим часом не збирається залишати справу просто так.

"Спасибі, ввічливі люди" - як Василь Ломаченко дякував російському спецназу

Серед представників вищого ешелону українського боксу Василь Ломаченко довго був в стороні від публічних політичних висловлювань, але в січні таки "підірвав" публіку. У своєму Instagram боксер виклав відео, де прославляється російський спецназ з вдячністю "ввічливим людям".

Василь Ломаченко

Зашквар самий натуральний! На 6-й рік російської агресії та війни на Донбасі людина виставляє відео з вдячністю російським військовим! При цьому в ролику силовики часто зображені в формі без знаків розпізнавання, а звернення в кінцівці "ввічливі люди" - це термінологія з 2015-го, виникла під час анексії Криму та позначає військових без знаків розпізнавання. "Зелених чоловічків".

Після цього Ломаченко отримав досить великий удар по іміджу, але сам ніяк не відреагував на протести українців. Втім, так український спорт вивів на світло ще одного любителя "руського міра".

Поїхав в "Зеніт", одружився заново і... не повернувся

Анатолій Тимощук вже давно вибув зі спортивного інформаційного простору України, і міг піти "в небуття" повністю, якби не судовий процес з колишньою дружиною Надією Навроцькою (яка час від часу нагадує про "подвиги" чоловіка).

Анатолій Тимощук на параді на честь Дня перемоги censor.net.ua

Хоча Тимощук "злився" з України поступово і досить тихо, але вся його інтеграція в "Зеніт" виглядає як один великий скандал. Почесний громадянин Луцька, віце-капітан збірної України та раніше, здавалося, великий патріот - кинув сім'ю, грунтовно перебрався в Санкт-Петербург, одружився заново та не має жодного публічного зв'язку з Україною. У 2015-му такий сценарій виглядав справжньою фантастикою.

Особливо Тимощук "порадував", коли на парад на честь Дня перемоги в Росії публічно виступив з георгіївськими стрічками (з тими самими, які зараз на рукавах російських бойовиків на Донбасі). Анатолій радикально занурився в середу "руського міра", де розчинився повністю і, таке відчуття, викреслив зі своєї пам'яті Україну.

Нарешті не потрібно тримати руку на селезінці

Послідовник Тимощука - Ярослав Ракицький - правда, пройшов шляхом скромніше самого Тимощука. Ярослав до 2018-го протримався в Україні, грав за збірну, поки не поїхав в "Зеніт" минулої зими.

За великим рахунком, від цього переходу багато хто залишився тільки у виграші, полегшено зітхнувши. Особливо не секрет, що Ярослав відчував себе злегка некомфортно в лігві "бандерівців і порохоботов" на тлі легкої туги за Донецьком і "руськім міром". І переїзд в Санкт-Петербург як би розставив все на свої місця. Разом з цим припинилися виклики в збірну України, де перед початком матчів під час національного гімну Ракицький так часто тримався за... селезінку.

Ярослав Ракицький з рукою "на серці" football24

Це вже з Пітера Ярослав мовитиме, як добре в Росії та що його не викликають до збірної, тому що відповідні люди "керуються страхом". І це все зрозуміло в даному випадку, але тим не менше - перехід основного футболіста збірної України в Росію на 5-й рік війни залишає неприємний осад надовго.

Слухаю Тіматі, але лайкаю Путіна з Кадировим

На дворі - жовтень 2018-го, але український спорт продовжує весело "шкваритися" по темі російсько-українських відносин. Варто заглянути в Instagram на сторінку російського репера Тіматі, а там цілий "букет" - пости з Путіним і Кадировим в кращих традиціях "руського міра", і з лайками купи українських футболістів.

Футболісти "Динамо" Артем Бесєдін та Микола Шапаренко, гравці "Шахтаря" Андрій Пятов, Микола Матвієнко та Віктор Коваленко, воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін, тенісистка Марта Костюк і багато інших (переважно - футболісти української Прем'єр-ліги)! Ще раз - українські зірки, гравці збірної лайкають (і неодноразово) проросійські пости за участю Путіна та Кадирова!

ua.tribuna.com

ua.tribuna.com

Найцікавіше, що Бесєдін потім ще й виправдовувався з цього приводу: "Я слухаю Тіматі, і якщо придивитися, то ставив лайки всім попереднім його фотографіям. Не важливо, хто там на фото. Я ставив лайк виконавцю, а не Путіну або ще комусь то. Я не люблю ні Росію, ні Путіна. Це маячня. У моєму вчинку немає ніякої політики ", – сказав Бесєдін.

Дійсно, що тут ще додати?

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