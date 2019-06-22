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"Усі матчі": Срна повернувся в "Шахтар" і насамперед висловився про "Динамо"

1.4тЧитати матеріал російською

Тренер "Шахтаря" Даріо Срна вважає, що донецький клуб зможе обіграти "Динамо" в новому сезоні 2019/20.

"Звичайно, дивився всі матчі "Шахтаря" з "Динамо" в минулому сезоні. Це молода команда, яка росте. Є кілька дуже хороших футболістів. Я бачу, що ми з ними впораємося, як завжди", – сказав Срна в інтерв'ю клубній прес- службі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний капітан донецького клубу завершив виступи в італійському "Кальярі" і повернувся в донецьку команду.

Хорват займе пост помічника нового головного тренера Луїша Каштру. При цьому про те, що Срна завершив кар'єру гравця, нічого невідомо.

Раніше з'явилася інформація, що півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко може перейти в італійський клуб.

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Особа
Даріо Срна
Тег
ФК Шахтар
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