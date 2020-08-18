УПЛ прийняла історичне рішення по Суперкубку України

Матч за XVII Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо" офіційно відбудеться 25 серпня на київському НСК "Олімпійський", повідомляє пресслужба Прем'єр-ліги. Початок зустрічі о 21:00.

Це перший раз в історії цього турніру, коли поєдинок пройде в столиці. До цього 10 раз зустріч проходила в Одесі, двічі в Полтаві, по одному разу в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Очікується, що ця гра стане першою офіційною для Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського "Динамо".

Нагадаємо, що чинним володарем Суперкубка України в 2019 році стало "Динамо", яке зуміло здобути вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.