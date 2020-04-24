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24 квітня • оновлено в 21:40
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УПЛ повідомила про важливе рішення

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Дирекція Української футбольної Прем'єр-ліги (УПЛ) прийняла рішення перенести вибори нового президента через пандемію коронавірусу.

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Про це йдеться в повідомленні офіційного сайту елітного дивізіону. "За результатами обговорення питання про вибори президента Української Прем'єр-Ліги Дирекція УПЛ, грунтуючись на постанові Кабінету міністрів України про продовження карантину до 11 травня, прийняла рішення перенести вибори глави Ліги з 27 квітня на 25 травня. Місце проведення – Будинок футболу (час початку засідання – о 12:30)", – зазначається в тексті рішення.

Прем'єр-ліга України

Прем'єр-ліга України

УПЛ

Відзначимо, що останні два роки УПЛ керує Томас Грімм. На сьогодні єдиним кандидатом на його посаду зареєструвався Олександр Шевченко. Він є колишнім віце-президентом футбольного клубу "Рух", а нині очолює Федерацію футболу Львівської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) Андрій Павелко розповів про відновлення сезону.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
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