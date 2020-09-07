УПЛ перенесла матч "Шахтаря" через COVID-19

Поєдинок другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між донецьким "Шахтарем" і львівським "Рухом", який повинен був відбутися 12 вересня, перенесено.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Причиною стали позитивні результати тестів на коронавірус, які були виявлені у деяких футболістів львівської команди.

Дирекція Української Прем'єр-Ліги ухвалила рішення перенести матч на 23 вересня. Час початку гри на стадіоні "Арена-Львів" буде визначено додатково.

Відзначимо, що в першому турі "Шахтар" упевнено обіграв "Колос" – 3:1, а львівський колектив зі свого боку дебютував в елітному дивізіоні поразкою у Полтаві від "Ворскли" – 5:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про розмову з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим перед приходом до столичної команди.