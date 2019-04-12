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"Умреш!" Справа Кокоріна та Мамаєва прийняла новий поворот

2.8тЧитати матеріал російською

Молодший брат російського футболіста Олександра Кокоріна Кирило погрожував розправою водію відомої ведучої Ольги Ушакової Віталію Соловчуку. Це означає, що фігурантам скандальної справи тепер загрожує до 7 років в'язниці.

Під час нападу на чоловіка, який відбувся на початку жовтня минулого року, Кокорін-молодший мав намір продовжити з'ясовувати стосунки з потерпілим навіть тоді, коли сам футболіст і його друзі намагалися заспокоїти парубка, пише "Российская газета".

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Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

"Просто так не можна обзивати хороших людей, зрозумів? Запам'ятав? Ще раз брата так назвеш, умреш!" – процитували Кокоріна-молодшого під час засідання суду в справі Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва. Двох футболістів, нагадаємо, мають намір утримувати під вартою до 25 вересня після того, як вони влаштували дві бійки в Москві в жовтні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олександр Кокорін і Павло Мамаєв насправді перебувають під домашнім арештом, а не в Бутирській в'язниці.

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Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
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