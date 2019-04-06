Ультрас в Росії вчинили жорстку розправу над торговцями - опубліковано відео

У російському Обнінську футбольні фанати напали на вуличних торговців. Інцидент стався поряд з вокзалом на вулиці Лейпунського.

Як повідомляє Telegram-канал MASH, перед грою чемпіонату Росії "Торпедо" Москва - "Квант" Обнінськ, фани гостей влаштували жорстке побоїще. На місці виявилися троє поліцейських, які не змогли нічого зробити з хуліганами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 22-річний чемпіон Росії з рукопашного бою Геннадій Павлов помер в центрі Москви після конфлікту з 51-річним вахтером на території, що охороняється.

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