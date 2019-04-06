МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Ультрас в Росії вчинили жорстку розправу над торговцями - опубліковано відео

986Читати матеріал російською

У російському Обнінську футбольні фанати напали на вуличних торговців. Інцидент стався поряд з вокзалом на вулиці Лейпунського.

Як повідомляє Telegram-канал MASH, перед грою чемпіонату Росії "Торпедо" Москва - "Квант" Обнінськ, фани гостей влаштували жорстке побоїще. На місці виявилися троє поліцейських, які не змогли нічого зробити з хуліганами.

Новини
Чемпіонат в Чечні переріс в грандіозну бійку

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 22-річний чемпіон Росії з рукопашного бою Геннадій Павлов помер в центрі Москви після конфлікту з 51-річним вахтером на території, що охороняється.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
рюзге мир,животные
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки