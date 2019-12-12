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12 грудня • оновлено в 21:53
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Ультрас в Києві відправили жорстке послання "Динамо" - фотофакт

3.5т
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Ультрас " Динамо" на матчі 6-го туру Ліги Європи проти "Лугано" в Києві вивісили банер з написом "Збережіть гідність". Пізніше з'явилася розтяжка "Ніякіх пояснень – тільки результат".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо – Лугано.

Ультрас в Києві відправили жорстке послання "Динамо" - фотофакт

(С) Tribuna.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в 5-му турі ЛЄ "Динамо" в меншості зазнало поразки в гостьовій грі зі шведським "Мальме" (3:4).

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Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ НСК Олімпійський
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