Ультрас в Києві відправили жорстке послання "Динамо" - фотофакт

Ультрас " Динамо" на матчі 6-го туру Ліги Європи проти "Лугано" в Києві вивісили банер з написом "Збережіть гідність". Пізніше з'явилася розтяжка "Ніякіх пояснень – тільки результат".
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо – Лугано.
(С) Tribuna.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в 5-му турі ЛЄ "Динамо" в меншості зазнало поразки в гостьовій грі зі шведським "Мальме" (3:4).
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