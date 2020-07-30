Ультрас хочуть керувати "Динамо"? Будь ласка. Тiльки грошенят нехай занесуть, – Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відповів на претензії ультрас. Фанати влаштували акції протесту під клубом, незадоволені призначенням екстренера "Шахтаря" Мірчi Луческу.

Ігор Михайлович заявив, що перш ніж давати поради з управління "Динамо", потрібно вкласти в команду свої сили і кошти.

"Може, є проблеми якісь в клубі, так я ультрас запропонував, якщо у них є люди, які зможуть прийти і поліпшити роботу – будь ласка, приходьте. Але просто язиками базікати, говорити "Це погано" – так я теж можу сісти у телевізора і критикувати "Барселону", яка програла "Реалу", нічого для цього не роблячи", – заявив президент "Динамо" під час презентації Мірчі Луческу.

Суркіс-молодший вважає, що працювати треба кожен день і допомагати конкретними справами.

"А то у нас виходить так. Приходять на стадіон. Вони там ображають, щось палять. І нам дають матчі без глядачів. І вболівальники, які приходили з дітьми, цього зробити не можуть. Мене нехай ображають, мені все одно, але людина заробила 32 трофея і тільки до нас прийшла, а її вже ображають. Це цивілізовано? Нам треба культурі вчитися. Ультрас прийшли – я ж не сховався нікуди, я вийшов. Хочуть ще прийти – я ще раз вийду. Мені виправдовуватися немає за що. Вони хочуть керувати "Динамо" – будь ласка, нехай керують, тільки грошики спершу занесуть сюди ", – зазначив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс прокоментував протести вболівальників, які залишилися незадоволені призначенням Мірчі Луческу на пост тренера команди.