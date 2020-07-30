Ультрас хочуть керувати "Динамо"? Будь ласка. Тiльки грошенят нехай занесуть, – Суркіс
Ігор Суркіс відповів фанатам.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс відповів на претензії ультрас. Фанати влаштували акції протесту під клубом, незадоволені призначенням екстренера "Шахтаря" Мірчi Луческу.
Ігор Михайлович заявив, що перш ніж давати поради з управління "Динамо", потрібно вкласти в команду свої сили і кошти.
"Може, є проблеми якісь в клубі, так я ультрас запропонував, якщо у них є люди, які зможуть прийти і поліпшити роботу – будь ласка, приходьте. Але просто язиками базікати, говорити "Це погано" – так я теж можу сісти у телевізора і критикувати "Барселону", яка програла "Реалу", нічого для цього не роблячи", – заявив президент "Динамо" під час презентації Мірчі Луческу.
Суркіс-молодший вважає, що працювати треба кожен день і допомагати конкретними справами.
"А то у нас виходить так. Приходять на стадіон. Вони там ображають, щось палять. І нам дають матчі без глядачів. І вболівальники, які приходили з дітьми, цього зробити не можуть. Мене нехай ображають, мені все одно, але людина заробила 32 трофея і тільки до нас прийшла, а її вже ображають. Це цивілізовано? Нам треба культурі вчитися. Ультрас прийшли – я ж не сховався нікуди, я вийшов. Хочуть ще прийти – я ще раз вийду. Мені виправдовуватися немає за що. Вони хочуть керувати "Динамо" – будь ласка, нехай керують, тільки грошики спершу занесуть сюди ", – зазначив Суркіс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс прокоментував протести вболівальників, які залишилися незадоволені призначенням Мірчі Луческу на пост тренера команди.