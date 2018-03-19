Ультрас "Динамо" звернулися до ФФУ з-за "Л/ДНР"

Фанати "Динамо" на своїй сторінці в Facebook виклали звернення до президента Федерації футболу України (ФФУ) Андрію Павелко з вимогою звернутися в Європейський футбольний союз (УЄФА) та Міжнародну федерацію футболу (ФІФА).

Ультрас вимагає внести символіку "ДНР" і "ЛНР" в "Перелік дискримінаційних символів в європейському футболі" і заборонити їх використання на матчах.

"Колектив уболівальників "Динамо" Родичі відверто стурбований ситуацією, що складається під час проведення спортивних змагань під егідою УЄФА останнім часом. На трибунах стадіонів регулярно з'являється символіка, яка є неприйнятною для цивілізованого суспільства. Мова йде, звичайно ж, про символіку терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР, які захопили частину території України і відкрито продовжують свою злочинну діяльність", - йдеться в заяві.

Ультрас констатують, що ФФУ за чотири роки з початку окупації Криму та військової агресії РФ в Україні, спочатку не вжила жодних дій з метою заборони використання символіки, відверто пропагованої тероризм і дискримінацію на футбольних матчах.

"Публічна демонстрація такої символіки ображає честь і гідність кожної порядної людини, порушує чинне українське та європейське законодавство, а також правила і норми УЄФА", - наголошується у відкритому листі фанатів.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що італійську "Рому" можуть покарати за прапор "ДНР" .