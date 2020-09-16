Ультрас "Динамо" зробили нову заяву про Луческу після перемоги над АЗ

Ультрас київського "Динамо" White Boys Club після матчу з АЗ заявили, що не змінять свого ставлення до призначення на пост головного тренера команди Мірчі Луческу.

Фанати опублікували нове послання у себе в Telegram-каналі, зазначивши, що честь і гідність дорожче будь-яких перемог.

"Хто досі цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь та гідність дорожчі за будь-які результати. Ми не приймемо постать Луческу ні за яких умов, обставин чи перемог. Ми бажаємо йому лише одного, щоб він пішов геть з Динамо", – йдеться в заяві фанатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас київського "Динамо" прорвалися на стадіон під час першого офіційного матчу команди під керівництвом Мірчі Луческу і вигукували негативні кричалки на адресу тренера.

Сам Луческу в інтерв'ю заявив, що не звертає уваги на реакцію фанатів.

Нагадаємо, що напередодні зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.