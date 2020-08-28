Ультрас "Динамо" заявили про збройне викрадення людини з їх руху

Офіційний акаунт Facebook WBC Ультрас "Динамо" повідомив про зникнення Олександра Кляшторного, який входив у фанатський рух.

Як стверджують ультрас, раніше йому надходили погрози від невідомої групи людей: 21 серпня дорогою додому його чекали троє озброєних людей на автомобілі.

"З 27 серпня, з 15:24 Олександр Кляшторний не виходив на зв'язок, вдома не ночував, телефон відключений. Інформації від друзів і знайомих про його місце перебування немає. Востаннє його бачили в Дарницькому районі. Є інформація, що вранці, 28.08 по вулиці Олександра Кошицi, поруч із Дарницьким управлінням поліції, троє молодих людей силоміць посадили його в автомобіль з іноземною реєстрацією і відвезли у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Зник Олександр Кляшторний WBC Ультрас Динамо

Ультрас "Динамо" просять усіх, у кого є якась інформація, зв'язатися з дружиною Олександра по телефону 068-521-00-21.

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