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Ультрас "Динамо" заявили про збройне викрадення людини з їх руху

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,7 т.
Олександр Кляшторний

Олександра Кляшторного могли викрасти озброєні люди. WBC Ультрас "Динамо"

Офіційний акаунт Facebook WBC Ультрас "Динамо" повідомив про зникнення Олександра Кляшторного, який входив у фанатський рух.

Як стверджують ультрас, раніше йому надходили погрози від невідомої групи людей: 21 серпня дорогою додому його чекали троє озброєних людей на автомобілі.

"З 27 серпня, з 15:24 Олександр Кляшторний не виходив на зв'язок, вдома не ночував, телефон відключений. Інформації від друзів і знайомих про його місце перебування немає. Востаннє його бачили в Дарницькому районі. Є інформація, що вранці, 28.08 по вулиці Олександра Кошицi, поруч із Дарницьким управлінням поліції, троє молодих людей силоміць посадили його в автомобіль з іноземною реєстрацією і відвезли у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Зник Олександр Кляшторний

Зник Олександр Кляшторний WBC Ультрас Динамо

Ультрас "Динамо" просять усіх, у кого є якась інформація, зв'язатися з дружиною Олександра по телефону 068-521-00-21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня на автозаправній станції в Борисполі Київської області викрали п'ятирічну дівчинку.

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