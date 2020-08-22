Ультрас "Динамо" прорвалися з фаєрами на трибуну в першому матчі Луческу. Відео

Максим Іншаков Футбол 11:32, 22.08.2020 Оновлено: 11:41, 22.08.2020

Під час матчу 1-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" і донецьким "Олімпіком" на трибуни столичного стадіону ім. Лобановського прорвалися ультрас "біло-синьої" команди.

Фанати, що зі стартових хвилин дивилися матч через паркан, незабаром знайшли спосіб потрапити на одну з трибун.

Вболівальники скандували речівки на адресу братів Суркісів та Мірчі Луческу, палили фаєри, і через 5 хвилин покинули арену в супроводі поліції.

Як повідомляв про, напередодні київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" в першому турі нового розіграшу Прем'єр-лізі. У дебютній офіційної зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу "біло-сині" були сильніші за суперника – 1:4.

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