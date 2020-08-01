Ультрас "Динамо" поставили ультиматум через Луческу

Ультрас "Динамо" Бухарест Peluza Catalin Hildan-Dinamo записали звернення до фанатiв київського "Динамо" через критику українців на адресу Луческу, в якому поставили ультиматум.

Представники румунського "Динамо", який Мірча тренував із 1985 по 1990 роки, відзначили, що знають, що таке суперництво, але до Луческу не можна так ставитися.

"Знайте, Мірча Луческу заслуговує на те, щоб його цінували і поважали. Протягом багатьох років в українському футболі не домінуватиме суперництво, а цінність самого футболу. Цінуйте Луческу, інакше віддайте його нам. У Києві або Бухаресті, "Динамо" його потребує, як сонячного світла", – йдеться у зверненні ультрас.

Звернення ультрас Динамо Бухарест Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinam

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому київські ультрас влаштували протест біля столичного стадіону, куди румунський фахівець прийшов, щоб покласти квіти до пам'ятника Валерію Лобановському.

Фанати запалили фаєри і намагалися докричатися до Луческу, скандуючи непристойні фрази.

Раніше Луческу заявив, що збирається порадувати уболівальників команди, які стали свідками жахливого сезону в її виконанні.