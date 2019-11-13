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13 листопада • оновлено в 22:48
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"Звук сови": ультрас "Динамо" з глузуванням прокоментував расистську витівку

1.5т
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Представник ультрас "Динамо" Декстер глузливо заявив, що під час матчу з "Шахтарем" ніхто не імітував жодних звуків мавп, які привели до грандіозного расистського скандалу.

"У нас є друзі у Всесвітній організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом пташок, як північні плямисті сови. Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю взагалі, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи? Вони абсолютно різні", – нахабно заявив Декстер.

Звичайні вболівальники України гідно оцінили, таке "виправдання" від представника ультрас.

"Звук сови": ультрас "Динамо" з глузуванням прокоментував расистську витівку

tribuna.com

"Звук сови": ультрас "Динамо" з глузуванням прокоментував расистську витівку

tribuna.com

"Звук сови": ультрас "Динамо" з глузуванням прокоментував расистську витівку

tribuna.com

Новини
Скандал на матчі "Шахтар" - "Динамо": Шевченко розповів про атмосферу в збірній України

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 14-го туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" завершилася з рахунком 1:0 й ознаменувалася грандіозним скандалом. На останніх хвилинах київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу капітана "гірників" Тайсона. Бразилець у відповідь показав їм середній палець і був видалений.

Пізніше в підтримку Тайсона виступив його іменитий співвітчизник і форвард французького ПСЖ Неймар.

12 листопада нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом можливих проявів расизму

І "Шахтар", і "Динамо" засудили расистські прояви, які сталися під час гри.

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Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
Тема
Динамо - Шахтар
Місце
Україна Київ
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