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20 грудня • оновлено в 19:36
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Ультиматум від Гвардіоли: у Зінченка виникли проблеми в "Манчестер Сіті"

1.8т
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Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пригрозив керівництву клубу, що може залишити його по закінченні сезону.

Іспанський фахівець вимагає придбати трьох нових футболістів, в тому числі на позицію лівого захисника, де виступає українець Олександр Зінченко. За даними The Athletic, Гвардіола поставив ультиматум керівництву "городян", і готовий вже наступного літа змінити команду.

Крім лівого захисника, наставник "Сіті" також бажає бачити у команді новачків у центрі оборони і нападі.

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Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола

Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола

Відзначимо, що контракт Пепа дійсний до 30 червня 2021 року, в угоді є пункт про дострокове розірвання. У нинішньому сезоні "городяни" йдуть в чемпіонаті країни лише на третьому місці, поступаюся лідеру "Ліверпулю" 14 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко відзначився новим рекордним досягненням в англійській Прем'єр-лізі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Олександр Зінченко Пеп Гвардіола
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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