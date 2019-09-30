Ультиматум: навколо Луніна розгорівся скандал в Іспанії

Воротар збірної України Андрій Лунін готовий достроково покинути "Вальядолід" в тому випадку, якщо його нинішнє положення в команді не зміниться.

Наш співвітчизник знаходиться в кастильском клубі на правах оренди з мадридського "Реала", проте не отримує ігрової практики. Як пише Don Balon, президент "вершкових" Флорентіно Перес працює на тим, щоб вирішити проблему українського голкіпера.

Андрій Лунін

Бос "королівського клубу" незадоволений станом Луніна, яка не провів жодного матчу з моменту переходу. У разі дострокового розірвання орендної угоди Андрію буде запропоновано повернутися до першої команди, або відправитися за ігровою практикою в Сегунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник Дмитро Чигринський вперше відзначився голом вперше за майже два роки.

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