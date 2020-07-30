Московський футбольний клуб "Динамо" відмовився продовжувати контракт 32-річного футболіста збірної Росії Романа Нойштедтера, що закінчується влітку.

"Динамівці, спасибі вам велике. Для мене було честю виступати за ваш клуб. На все добре в майбутньому", – лаконічно написав Нойштедтер в Instagram.

Роман Нойштедтер Instagram Романа Нойштедтера

Нойштедтер виступав за "Динамо" Москва в сезоні-2019/20, провів 20 матчів у чемпіонаті Росії і віддав 2 гольові передачі. Також на його рахунку одна гра в Кубку країни.

Нагадаємо, що уродженець Дніпропетровська (нині Дніпро) Нойштедтер навесні 2016 року офіційно став громадянином Російської Федерації. Як повідомляв OBOZREVATEL, спортсмен пояснив, чому проміняв Україну на Росію.