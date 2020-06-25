Українця Малиновського визнали найкращим у матчі "Аталанта" – "Лаціо"

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський став найкращим гравцем матчу проти "Лаціо", забивши гол, який допоміг його команді зрівняти рахунок у поєдинку.

"Цей хлопець у черговий раз довів, що у нього є характер. Його включення в гру завжди допомагають команді створювати гостроту біля воріт суперника, а вчорашній гол доводить високий рівень його майстерності", – написав автор авторитетного спортивного сайту Бергамо CalcioAtalanta.it, поставивши Малиновському сімку, що стало найвищою оцінкою в "Аталанті".

Відоме видання WhoScored також назвало українця найкращим гравцем матчу, оцінивши його старання у 8,6 бала.

Руслана Малиновського визнали найкращим гравцем матчу "Атланта" - "Лаціо" WhoScored

Вольова перемога команди нашого співвітчизника з рахунком 3: 2 дозволила їй наблизитися до третього місця на відстань чотирьох очок. Для Малиновського гол у ворота "Лаціо" став п'ятим у нинішньому розіграші італійської Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Лунін, який виступає за "Реал Ов'єдо" на правах оренди, провів ще один "сухий" матч за команду і допоміг їй вийти із зони вильоту в другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.