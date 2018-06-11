Українців-переможців ЧС серед сепаратистів зустрінуть правоохоронці

Футбольною командою "Карпаталія", яка складається з етнічних угорців, і яка перемогла в чемпіонаті світу серед представників невизнаних територій, повинні зайнятися правоохоронні органи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні "успіхи" команди із Закарпаття, яка бере участь в чемпіонаті світу з футболу під егідою КОНІФА за участю команд з невизнаних держав. Вважаю, що правоохоронні органи повинні зустріти команду з "дружнім" прийомом на батьківщині і запитати, звідки у них фінансування, чиєю підтримкою користуються гравці і взагалі поставити ще багато питань", - написав він.

Нагадаємо, що напередодні в Україні з'явився відповідь на зліт футболістів-сепаратистів.