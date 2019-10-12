Українці заспівали хіт про Путіна на матчі відбору Євро-2020

Українські вболівальники, які зібралися на поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між збірними України та Литви відправили традиційне послання президенту Росії.

У першому таймі гри в Харкові все 35000 фанатів, присутніх на ОСК "Металіст", виконали знаменитий хіт "Путін - х**ло".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в 6-му турі відбору Євро-2020 обіграла команду Литви (2:0) і практично гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.

Перед поєдинком стадіон в Харкові фантастично виконав гімн України.

З урахуванням того, що Португалія в гостях обіграла Сербію, перемога над Литвою на 99% вивела "синьо-жовтих" на Євро-2020. Залишитися за бортом українці можуть, лише поступившись Сербії з різницею в 6 і більше м'ячів у Белграді (17 листопада).

Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію вдома 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах два рази внічию.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!