Українцем Малиновським зацікавився знаменитий англійський клуб

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський потрапив у сферу інтересів "Лідс Юнайтед", який за підсумками сезону 2019/20 вийшов в англійську Прем'єр-лігу вперше за 16 років.

Як повідомляє видання The Telegraph, головний тренер команди Марсело Б'єлса хоче придбати атакувального півзахисника до закриття трансферного вікна. Головною його ціллю був аргентинець Родріго де Пауль з італійського "Удінезе", проте клубам не вдалося домовитися про ціну. Тепер "Лідс Юнайтед" переключився на Малиновського, перехід якого може коштувати клубу близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Відзначимо, що "Лідс" є триразовим чемпіоном Англії та півфіналістом Ліги чемпіонів 2000/01. У нинішньому сезоні команда провела два матчі в АПЛ і набрала 3 очки, закінчивши обидва поєдинки з рахунком 4:3 (програли "Ліверпулю" та виграли у "Фулхема").

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Олексій Андронов заявив, що Малиновському запропонували залишити "Аталанту" через перехід росіянина.