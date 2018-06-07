Почему телетрансляции спортивных игр со вражеских стран очень опасны?

Разбор на примере Олимпиады-1936.

Итак, нацисты быстро поняли, что за телевидением в политической пропаганде будущее.

В апреле 1935 г. в Берлине открылся первый общедоступный телесалон на 30 мест, в котором 3 раза в неделю (а с января 1936 г. ежедневно) с 20 до 22 часов проходили платные телесеансы длительностью один час каждый. Зрителей в телесалонах было много, но на первых порах их больше привлекала сама техническая новинка, чем содержание программ. К открытию Олимпийских игр в июле 1936 г. число телесалонов возросло до 33. За время Олимпиады эти салоны посетили 160 тыс. человек. Билеты в них достать было труднее, чем на стадион, но побывавшим в телесалонах было о чем рассказать дома по возвращении: зрителям нравилось, что можно посмотреть соревнования более детально, чем с трибуны.

Фильм суперской Лени Рифеншталь с бюджетом эквивалентом в 7 млн долл США того времени ввел многие технические новшества, которые используются в спортивных репортажах и по сей день.

Фильм "Олимпия" был специально заказан генеральным секретарем Берлинских игр Карлом Димом и министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Съемки финансировались министерством пропаганды Третьего рейха и проходили в июле - августе 1936 года. Еще два года длился монтаж фильма, поэтому его премьерный показ состоялся лишь в 1938 году, 20 апреля - в день рождения Гитлера.

Фильм быстро получил международное признание. В 1938 году он получил приз за лучший фильм на кинофестивале в Венеции; в 1948 году - Золотую медаль МОК; а в 1956, уже после войны, году голливудское жюри назвало "Олимпию" одним из десяти лучших фильмов мира.