Українського воротаря розстріляли в "ДНР" за синьо-жовтий прапор: 6 років трагедії
Рівно 6 років тому трагічно обірвалося життя колишнього голкіпера краматорського "Авангарда" Степана Чубенка.
Футбольний клуб вшанував пам'ять свого гравця традиційним турніром.
16-річний Чубенко був схоплений і вбитий терористами "ДНР" за проукраїнську позицію в липні 2014 року. Степан був затриманий за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього футболіста бандити почали ще в місті. Потім відвезли в Горбачево-Михайлівку, де після страшних катувань 25 липня розстріляли.
У червні 2017 року вбивця Чубенка Вадим Погодін був затриманий у Криму за запитом української влади і поміщений в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. Однак окупаційна влада Криму відмовилися видати терориста українській стороні. Пізніше з'явилася інформація, що Погодін був відпущений на свободу.
У листопаді 2017-го Дзержинський міський суд Донецької області 10 листопада виніс заочний вирок убивцям.
Злочинці визнані винними і засуджені до довічного ув'язнення за п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.