Українського воротаря розстріляли в "ДНР" за синьо-жовтий прапор: 6 років трагедії

Рівно 6 років тому трагічно обірвалося життя колишнього голкіпера краматорського "Авангарда" Степана Чубенка.

Футбольний клуб вшанував пам'ять свого гравця традиційним турніром.

Степан Чубенко загинув від рук бойовиків Radiosvoboda.org

Турнір пам'яті Степана Чубенка Instagram ФК Авангард

16-річний Чубенко був схоплений і вбитий терористами "ДНР" за проукраїнську позицію в липні 2014 року. Степан був затриманий за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.

Бити неповнолітнього футболіста бандити почали ще в місті. Потім відвезли в Горбачево-Михайлівку, де після страшних катувань 25 липня розстріляли.

У червні 2017 року вбивця Чубенка Вадим Погодін був затриманий у Криму за запитом української влади і поміщений в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. Однак окупаційна влада Криму відмовилися видати терориста українській стороні. Пізніше з'явилася інформація, що Погодін був відпущений на свободу.

У листопаді 2017-го Дзержинський міський суд Донецької області 10 листопада виніс заочний вирок убивцям.

Злочинці визнані винними і засуджені до довічного ув'язнення за п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.