Українського гравця відсторонили від футболу на два роки

Українського гравця "Львова" Ярослава Богунова на два роки відсторонили від футболу за участь у договірному матчі під час виступів за білоруський "Нафтан".

Як повідомляє видання Pressball.by, дискваліфікація нашого співвітчизника діє із 6 серпня 2020 року по 5 серпня 2022 року. Богунов не зможе брати участі в жодному змаганні під егідою ФІФА чи інших асоціацій ні за клуб, ні за національну збірну.

У свідченнях, які дав українець Дисциплінарному комітету Білоруської федерації футболу (БФФ), він розповів, як усе відбулося.

"За "Нафтан" грав у гостях проти брестського "Динамо", до мене за день до матчу підійшов Горбачов і запропонував заробити 1000 доларів. Потрібно було програти матч із різницею у два м'ячі чи більше. Я погодився. Я вийшов на заміну, грав як завжди. Брест був сильний, мені навіть не доводилося піддаватися. Нічого особливо не робив, гольових моментів у мене не було. Після гри Горбачов поплескав мене по плечу та сказав, що все нормально. Потім передав мені 900 євро. Я взяв", – заявив Богунов .

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український журналіст Ігор Циганик висловився про договірні матчі в УПЛ і пригрозив назвати учасників.