Українського футболіста вигнали з команди за поїздку в Росію: спортивні підсумки 17 січня

Футбольний клуб "Агробізнес" розірвав контракт з українським футболістом Ігорем Сікорським через його "демонстративну поїздку до Росії", а Руки-базуки після операції побився з колишнім зеком.
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Крім того, відомий рестлер організував груповий секс з дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу і збірної Росії несподівано допомогли в естафеті Кубка світу з біатлону.
Руки-базуки після операції побився з колишнім зеком
Відомий рестлер організував груповий секс з дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу
Український клуб вигнав гравця через поїздку в Росію
Збірній Росії несподівано допомогли в естафеті Кубка світу з біатлону
Збірна України з біатлону упустила медаль в естафеті на Кубку світу
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