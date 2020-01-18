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18 січня • оновлено в 10:26
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Українського футболіста вигнали з команди за поїздку в Росію: спортивні підсумки 17 січня

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Футбольний клуб "Агробізнес" розірвав контракт з українським футболістом Ігорем Сікорським через його "демонстративну поїздку до Росії", а Руки-базуки після операції побився з колишнім зеком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 17 січня.

Українського футболіста вигнали з команди за поїздку в Росію: спортивні підсумки 17 січня

Крім того, відомий рестлер організував груповий секс з дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу і збірної Росії несподівано допомогли в естафеті Кубка світу з біатлону.

Руки-базуки після операції побився з колишнім зеком

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Автор
Максим Богданов
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