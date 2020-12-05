Українського футболіста УПЛ обурила спроба заборонити йому говорити російською

Нападник "Колоса" Евген Селезньов пояснив інцидент із головним тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який стався після матчу 9-го туру УПЛ.

За словами ексфутболіста збірної України, він спочатку англійською попросив наставника, щоб той не тиснув на суддю.

"Я емоційна людина. Я не можу все пропустити повз вуха. Тут крик, шум. Сказав "Coach, please to easy" "("Тренере, легше" - англ.). Я його дуже поважаю, як тренера. А він мені "Ти повинен розмовляти зі мною українською мовою". Я нічого нікому не винен. Я дуже добре розмовляю українською, але хочу говорити російською. Ну ось хочу я! Чому мені хтось повинен дозволяти або забороняти? Я живу у вільній країні", – обурено заявив Селезньов в ефірі Youtube-каналу "Вацко Live".

Відзначимо, що в цьому ж матчі, Селезньов влаштував скандал з одним із уболівальників.

Нагадаємо, що зустріч 9-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Колос" завершилася з рахунком 0:2. Сам Євген забив переможний гол у цій зустрічі, реалізувавши пенальті на 25-й хвилині.