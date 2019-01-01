Українського футболіста образили в Росії

Екс-гравець збірної України Тарас Михалик потрапив у неординарну ситуацію, виступаючи за московський "Локомотив". Екс-футболіст київського "Динамо" виявився незатребуваним у своєму клубі.

У сезоні 2018/19 Михалик не зіграв жодної офіційної гри у Прем'єр-лізі Росії та Лізі чемпіонів за команду Юрія Сьоміна. При цьому український футболіст 15 разів потрапляв до заявки на поєдинки чемпіонату Росії, а також відіграв два матчі кубка країни. У першому з них наш спортсмен вийшов на заміну на 87-й хвилині, а в другому відіграв усю зустріч, повідомляє Динамоманія.

До "Локомотива" Тарас перейшов в 2013 році з київського "Динамо". Влітку 2018 року український футболіст продовжив контракт з російским клубом ще на один сезон.

Тарас Михалик ФК Локомотив

Нагадаємо, що "Локомотив" провалив виступ у найпрестижнішому клубному європейському турнірі. Москвичі посіли останнє місце в групі і з тріском вилетіли зі змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батька екс-гравця збірної України Тараса Михалика Володимира знайшли мертвим на березі річки 29 листопада. Тіло чоловіка виявили місцеві жителі біля навісного містка на березі річки Стохід у Любешові Волинської області.