Українського футболіста хочуть зробити гравцем збірної Німеччини

18-річного українського форварда "Нюрнберга" Еріка Шуранова можуть натуралізувати в Німеччині.

Як повідомляє Bild, за футболістом, який є вихованцем "Нюрнберга", особливо стежить тренер збірної Німеччини U-19 Крістіан Вернс. Нещодавно Вернс подав запит в Німецький футбольний союз про можливість виступу Шуранова за бундестім.

Шуранов є ексгравцем збірних України U-17 і U-18. Свого часу отримав виклик в збірну України U-21 на матч з Данією в 2020 році, але просидів всю гру на лавці запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скаути "Мілана" переглядали захисника збірної України і київського "Динамо" Віталія Миколенка в останніх матчах національної команди проти Франції (1:7) і Німеччини (1:2).