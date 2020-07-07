Українського ексфутболіста звинуватили в РФ у шпигунстві: спортивні підсумки 6 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 7.07.2020 Оновлено: 09:28, 7.07.2020

У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка та звинуватили його у шпигунстві, а непереможного російського боксера Олександра Беспутіна позбавили чемпіонського титулу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 6 липня.

Крім того, українського футболіста Руслана Малиновського визнали найкращим у матчі чемпіонату Італії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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