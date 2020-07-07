Українського ексфутболіста звинуватили в РФ у шпигунстві: спортивні підсумки 6 липня

У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка та звинуватили його у шпигунстві, а непереможного російського боксера Олександра Беспутіна позбавили чемпіонського титулу.

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Крім того, українського футболіста Руслана Малиновського визнали найкращим у матчі чемпіонату Італії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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