Українського ексфутболіста звинуватили в РФ у шпигунстві: спортивні підсумки 6 липня
У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка та звинуватили його у шпигунстві, а непереможного російського боксера Олександра Беспутіна позбавили чемпіонського титулу.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 6 липня.
Крім того, українського футболіста Руслана Малиновського визнали найкращим у матчі чемпіонату Італії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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