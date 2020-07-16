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Українського арбітра побили після матчу Першої ліги

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,7 т.
Арбітра Юрія Іванова побили після матчу Першої ліги України

Арбітра Юрія Іванова побили після матчу Першої ліги України (Джерело фото - dynamo.kiev.ua).

Арбітра матчу Першої ліги України між "Агробізнесом" і "Минаєм" Юрія Іванова побили в суддівській кімнаті на стадіоні після закінчення гри.

Як повідомляє Telegram-канал "Бомбардир", він зняв побої в поліції. Поєдинок закінчився гостьовою перемогою "Миная" з рахунком 2:0. Під час матчу Іванов показав вісім жовтих карток футболістам "Агробізнесу" і вже в доданий час призначив пенальті в їхні ворота.

Арбітра Юрія Іванова побили після матчу "Агробізнес" - "Минай"

Арбітра Юрія Іванова побили після матчу "Агробізнес" - "Минай" Telegram-канал "Бомбардир"

Завдяки цьому успіху "Минай" обігнав господарів в турнірній таблиці на одне очко після 24 турів і тепер займає друге місце. "Агробізнес" залишається на третій позиції, але випереджає "Волинь" і "Оболонь-Бровар" на один бал. Лідером Першої ліги є "Інгулець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків жорстко розкритикував суддівство й "Інгулець" після матчу з "Прикарпаттям" в 24-му турі чемпіонату України у Першій лізі.

Україна
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