Українського арбітра побили після матчу Першої ліги

Арбітра матчу Першої ліги України між "Агробізнесом" і "Минаєм" Юрія Іванова побили в суддівській кімнаті на стадіоні після закінчення гри.

Як повідомляє Telegram-канал "Бомбардир", він зняв побої в поліції. Поєдинок закінчився гостьовою перемогою "Миная" з рахунком 2:0. Під час матчу Іванов показав вісім жовтих карток футболістам "Агробізнесу" і вже в доданий час призначив пенальті в їхні ворота.

Арбітра Юрія Іванова побили після матчу "Агробізнес" - "Минай" Telegram-канал "Бомбардир"

Завдяки цьому успіху "Минай" обігнав господарів в турнірній таблиці на одне очко після 24 турів і тепер займає друге місце. "Агробізнес" залишається на третій позиції, але випереджає "Волинь" і "Оболонь-Бровар" на один бал. Лідером Першої ліги є "Інгулець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків жорстко розкритикував суддівство й "Інгулець" після матчу з "Прикарпаттям" в 24-му турі чемпіонату України у Першій лізі.