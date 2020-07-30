Івано-франківським футболістам подарували українську абетку після інтерв'ю російською

Максим Іншаков Футбол 19:45, 30.07.2020 Оновлено: 20:03, 30.07.2020

Три футболісти івано-франківського "Прикарпаття" отримали в подарунок від мера міста Руслана Марцінківа українську абетку, повідомляє Miсто.

Книги вручили гравцям після того, як 24 липня після виїзного матчу в Харкові з "Металістом-1925" вони дали інтерв'ю російською мовою. Імена спортсменів не повідомляються. Зустріч у Першій лізі (другий за силою футбольний дивізіон України) завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Пізніше відео було видалено, але вдалося зберегти коментар під ним.

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Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марцінків у різких тонах розкритикував суддівство і футбольний клуб "Інгулець" після матчу з "Прикарпаттям" у 24-му турі чемпіонату України у Першій лізі.

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