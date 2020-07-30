Івано-франківським футболістам подарували українську абетку після інтерв'ю російською

Три футболісти івано-франківського "Прикарпаття" отримали в подарунок від мера міста Руслана Марцінківа українську абетку, повідомляє Miсто.

Книги вручили гравцям після того, як 24 липня після виїзного матчу в Харкові з "Металістом-1925" вони дали інтерв'ю російською мовою. Імена спортсменів не повідомляються. Зустріч в Першій лізі (другий за силою футбольний дивізіон України) завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Пізніше відео було видалено, але вдалося зберегти коментар під ним.

Коментарі під вигляді Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марцінків в різких тонах розкритикував суддівство і футбольний клуб "Інгулець" після матчу з "Прикарпаттям" в 24-му турі чемпіонату України у Першій ліги.