Українським футболістам після матчу довелось митися у канаві - фотофакт

Гравцям футбольного клубу "Енергія" з Нової Каховки довелося митися у відкритому водоймищі після гостьового матчу четвертого туру Другої ліги з краматорським "Авангардом-2" (2:1).
Через аварію на трубопроводі частина Краматорська залишилася без води.
"Виграли – мийтеся в канаві... Професійний футбол. Браво Краматорськ", - підписав відповідне фото один з гравців "Енергії" в Instagram.
(С) Sportarena
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно футболіст запорізького "Металурга" Вадим Петров відзначився феноменальним ударом в матчі Другої ліги проти "Енергії".
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