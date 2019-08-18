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Українським футболістам після матчу довелось митися у канаві - фотофакт

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Гравцям футбольного клубу "Енергія" з Нової Каховки довелося митися у відкритому водоймищі після гостьового матчу четвертого туру Другої ліги з краматорським "Авангардом-2" (2:1).

Через аварію на трубопроводі частина Краматорська залишилася без води.

"Виграли – мийтеся в канаві... Професійний футбол. Браво Краматорськ", - підписав відповідне фото один з гравців "Енергії" в Instagram.

Українським футболістам після матчу довелось митися у канаві - фотофакт

(С) Sportarena

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно футболіст запорізького "Металурга" Вадим Петров відзначився феноменальним ударом в матчі Другої ліги проти "Енергії".

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Україна Краматорськ
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