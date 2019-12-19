Український захисник "Динамо" відверто висловився про Донбас

Захисник збірної України та київського "Динамо" Микита Бурда заявив, що не вважає Донбас своєю батьківщиною, незважаючи на те, що народився в місті Єнакієве Донецької області.

"Я там жив до шести років, а потім ми з мамою та бабусею переїхали. В принципі, все дитинство у мене було в Яготині. Я почав там займатися футболом. Там мої друзі є. І мій перший тренер. Тому, скоріше, Донбас не відчуваю своєю батьківщиною", – цитує Бурду агентство Динамомания.

Микита Бурда Footboom.com

Він також згадав про свого першого тренера, який відкрив йому дорогу в футбол.

"На жаль, він помер. Це він мене привіз до Олександра Петракова. Якби не він, то, думаю, я навряд чи б займався футболом професійно", – додав Бурда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексголкіпер "Динамо" Олександр Шовковський згадав про бійку з Євгеном Хачеріді після одного з матчів киян у єврокубках.

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