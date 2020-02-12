Український воротар Лунін визнаний найкращим в Іспанії

Український голкіпер, гравець національної збірної країни Андрій Лунін був визнаний найкращим футболістом іспанського "Ов'єдо" за підсумками січня.

Після вручення нагороди Андрій подякував уболівальникам клубу і зазначив, що цей приз став результатом зусиль всієї команди.

Андрій Лунін - найкращий гравець "Ов'єдо" в січні ФК "Ов'єдо"

"Цей трофей належить всій команді. Ми добре працюємо. Я задоволений своїми товаришами по команді, тренерами. Хочу ще більше допомогти колективу і продовжувати рости. Мої сейви – це добре, але якщо б я взяв пенальті, ми б перемогли. Якби набрали ці три очки, були б вище в таблиці. Я хочу і можу парирувати більше і краще", – зазначив Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі чемпіонату Іспанії український воротар відзначився кількома неймовірними сейвами, проте не зміг парирувати 11-метровий. В результаті матч завершився нічиєю.

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