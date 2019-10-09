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10 жовтня • оновлено в 05:06
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Український тренер закликав взяти автомат всіх, хто не згоден з формулою Штайнмаєра

6.4т Читати матеріал російською

Головний тренер футбольного клубу "Миколаїв" Сергій Шищенко впевнений, що всі, хто не згоден з формулою Штанмаєра повинен сам взяти зброю і відправитися воювати на схід України.

Український тренер закликав взяти автомат всіх, хто не згоден з формулою Штайнмаєра

"Я за будь-які дії. Головне, щоб був мир. Це найважливіше. Завжди треба вести переговори, без цього ніяк. Якщо хтось не згоден з цим, нехай візьме автомат і піде воювати. Язиком чесати все можуть. Треба робити все по максимуму, щоб люди не гинули", - цитує Шищенка tribuna.

У той же час Шищенко уточнив, що не ходив ні на які вибори.

"Ні, взагалі ніколи не ходив. Кажуть, мовляв, твій голос віддадуть, але мені все одно. Не хочу, тому що треба було все міняти ще раніше. Зараз всі сподіваються на Зеленського, в тому числі і я. З усіх президентів, хто був, поки на нього є надія. А хто буде після нього - важко припустити. Сподіваюся, він багато змінить, хоча це буде складно зробити", - підсумував футбольний фахівець.

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Формула Штайнмаєра
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Havryliuk Ivan
Havryliuk Ivan
Вот возьми автомат и иди на фронт тренер хренов!
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
И застрелится из этого автомата!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
если бы у нас был рим то этот фуфломет пошел бы в первых рядах как трус
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