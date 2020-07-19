Український тренер Віктор Ряшко загинув в ДТП: чим був знаменитий

У неділю, 19 липня, в ДТП під Мукачевим загинув головний тренер МФА "Мункачі" Віктор Ряшко.

Віктор Іванович починав грати в команді "Трудові резерви" (Львів). Як професійний футболіст грав в командах "Буковина", "Нива" (Тернопіль), "Кремінь". У складі тернополян в 1987 році ставав срібним призером 6 зони другої ліги чемпіонату СРСР.

У 1989 році футболіст повернувся з кременчуцького "Кременя" в рідне Мукачево догравати на першість колективів фізкультури. Одночасно з цим місцевий фахівець Степан Марусінец створював в місті футбольну команду "Приборист" і запропонував Ряшку тренувати її юнацький склад. Згодом молодий тренер перейшов до роботи з дорослими командами першості області. Керував спочатку мукачівським "Лижнiком", а потім берегівським "Лінетом", звідки в 1998 році з частиною гравців переїхав до Ужгорода. У тренерському штабі "Закарпаття" пропрацював сім років.

У 2007 році повернувся в Мукачево, де очолив нову однойменну футбольну команду, здатну вийти на професійний рівень. Коли цього не сталося, Ряшко залишив клуб і поїхав працювати до Тернополя.

З січня 2012 року по 2016 рік обіймав посаду спортивного директора ужгородської "Говерли".

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