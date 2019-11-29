Український тренер сенсаційно переграв "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи

"Астана" під керівництвом українця Романа Григорчука здобула домашню перемогу над одним з головних фаворитів Ліги Європи "Манчестер Юнайтед".

Казахстанська команда пропустила вже на 10-й хвилині зустрічі після удару Джессі Лінгарда з-поза меж штрафний, але зуміла переломити хід зустрічі, забивши два швидких голи у першій половині другого тайму.

Роман Григорчук Футбол 24

"Астана" взяла реванш за поразку у першому турі на "Олд Траффорд" з рахунком 1:0. Три набраних очки стали першими для команди Григорчука в цьому груповому турнірі. Що стосується "Манчестер Юнайтед", то англійці лідирують у квартеті L з десятьма пунктами. Для утримання першого місця їм вистачить нічиєї у домашньому матчі проти "АЗ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" не зуміло досягти позитивного результату у грі з "Мальме", пропустивши на останніх секундах.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!