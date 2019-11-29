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30 листопада • оновлено в 11:18
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Український тренер сенсаційно переграв "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи

5.7т
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"Астана" під керівництвом українця Романа Григорчука здобула домашню перемогу над одним з головних фаворитів Ліги Європи "Манчестер Юнайтед".

Казахстанська команда пропустила вже на 10-й хвилині зустрічі після удару Джессі Лінгарда з-поза меж штрафний, але зуміла переломити хід зустрічі, забивши два швидких голи у першій половині другого тайму.

Роман Григорчук

Роман Григорчук

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"Астана" взяла реванш за поразку у першому турі на "Олд Траффорд" з рахунком 1:0. Три набраних очки стали першими для команди Григорчука в цьому груповому турнірі. Що стосується "Манчестер Юнайтед", то англійці лідирують у квартеті L з десятьма пунктами. Для утримання першого місця їм вистачить нічиєї у домашньому матчі проти "АЗ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" не зуміло досягти позитивного результату у грі з "Мальме", пропустивши на останніх секундах.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Роман Григорчук
Місце
Казахстан Нур-Султан
Тег
ФК Астана
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