Український тренер назвав "найтупіше запитання" на пресконференціях

Максим Іншаков Футбол 13:57, 27.12.2020 Оновлено: 14:11, 27.12.2020

Головний тренер футбольного клубу "Минай" Василь Кобін заявив, що прохання журналістів після будь-якого матчу "прокоментувати гру", є найтупiшим з усього, що йому доводиться чути.

Колишній гравець донецького "Шахтар" донині не розуміє таке формулювання і що він повинен "коментувати".

"Суддівство, свою команду, суперника? Чи там тренерів, уболівальників? Має бути чітко сформульоване запитання. А не "прокоментуйте гру". Ну що коментувати? Грали дві команди, одна виграла, інша програла. Якщо так тренер відповідатиме, то це буде плювок у журналіста. Вважаю, що це найбільш тупе запитання наставнику після матчу", – цитує Кобіна "Брутальний футбол".

Раніше Кобін заявив, що паління погано впливає на тривалість професійної кар'єри футболіста

Наставник закарпатського клубу зізнався, що коли був гравцем, то курив завжди, хоча і не міг собі дозволити робити це в публічних місцях.

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