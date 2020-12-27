Український тренер назвав "найтупіше запитання" на пресконференціях

Головний тренер футбольного клубу "Минай" Василь Кобін заявив, що прохання журналістів після будь-якого матчу "прокоментувати гру", є найтупiшим з усього, що йому доводиться чути.

Колишній гравець донецького "Шахтар" донині не розуміє таке формулювання і що він повинен "коментувати".

"Суддівство, свою команду, суперника? Чи там тренерів, уболівальників? Має бути чітко сформульоване запитання. А не "прокоментуйте гру". Ну що коментувати? Грали дві команди, одна виграла, інша програла. Якщо так тренер відповідатиме, то це буде плювок у журналіста. Вважаю, що це найбільш тупе запитання наставнику після матчу", – цитує Кобіна "Брутальний футбол".

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