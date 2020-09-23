Український тренер: боюся, що "Шахтар" заїде на базу в Конча-Заспу, а "Динамо" – на Нивки

Відомий український тренер Олександр Севідов зробив прогноз на сезон 2020/21 в українській Прем'єр-лізі.

В інтерв'ю виданню UA-Футбол він заявив, що вважає "Шахтар" фаворитом на перемогу в чемпіонаті України. На думку Севідова, "гірники" перевершують інші українські команди не тільки в ігровому плані, а й у інших важливих аспектах.

"Швидше за все, "Шахтар" знову стане чемпіоном. Не так впевнено і красиво, але команда має стати чемпіоном. Адже за потенціалом, гравцями, за футбольними і не футбольними речами вони знаходяться на першому місці. Я навіть боюся, що "Шахтар" через пару років заїде на базу в Конча-Заспу (на базу "Динамо" – Ред.), а "Динамо" – на Нивки", – заявив український тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон на матчі УПЛ, а в Мінспорту розповіли, як донецький клуб і "Динамо" будуть ділити арену. Пізніше з'явилася інформація про те, що "гірники" планують відкрити клубний офіс на території "Олімпійського".