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2 жовтня • оновлено в 14:01
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Український слід: "Реал" встановив ганебний антирекорд у Лізі чемпіонів

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Мадридський "Реал" встановив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів. "Вершкові" вперше в своїй історії не змогли здобути перемогу в двох стартових матчах сезону на головному турнірі Європи.

"Реал" — "Брюгге" — 2:2

"Реал" — "Брюгге" — 2:2

Після провального результату в 1-му турі групового етапу в Парижі (фіаско у грі з ПСЖ — 0:3) "королівський клуб" зганьбився в поєдинку з бельгійським "Брюгге", зігравши внічию — 2:2. Водночас "вершкові" опинилися за декілька хвилин від поразки, однак врятувалися в самій кінцівці завдяки голу Каземіро.

Після першого тайму справи у "Реала" йшли зовсім погано: дублем у воротах Тібо Куртуа відзначився нігерієць Денніс Бонавентуре, який до переходу в "Брюгге" один сезон провів у "Зорі" (Луганськ).

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Також статистики підмітили інше антидосягнення "Реала": вперше в своїй історії команда пропускає не менш двох голів у трьох поспіль єврокубкових матчах на "Бернабеу".

"Реал" — "Брюгге" — 2:2

"Реал" — "Брюгге" — 2:2

Після двох турів групового раунду "Мадрид" ділить останнє місце в групі з "Галатасараєм": в обох клубів по 1 пункту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник "Реала" Кріштіану Роналду встановив ноне супердосягнення в Лізі чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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