Український сільський клуб зіграє у відборі Ліги Європи

Футбольний клуб "Колос" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області, завоював путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня.

"Колос" у фіналі плей-офф УПЛ за Лігу Європи в додатковий час обіграв "Маріуполь" 1:0. Основний час завершився з рахунком 0:0.

Підопічні Руслана Костишина влітку 2019 вперше вийшли в українську Прем'єр-лігу. Клуб був заснований в 2012 році. На професійному рівні виступає з сезону 2015/2016.

Відбіркові раунди будуть складатися з одного матчу (а не з двох вдома і на виїзді). Всі матчі пройдуть без глядачів. Другий відбірковий раунд відбудеться 17 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в останньому турі УПЛ сезону 19/20 програло "Колосу" 0:2. Це стало поштовхом до відставки Олексія Михайличенка.