Український сільський клуб зіграє у відборі Ліги Європи

Максим Іншаков Футбол 23:29, 29.07.2020 Оновлено: 23:34, 29.07.2020

Футбольний клуб "Колос" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області, завоював путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня.

"Колос" у фіналі плей-офф УПЛ за Лігу Європи в додатковий час обіграв "Маріуполь" 1:0. Основний час завершився з рахунком 0:0.

Підопічні Руслана Костишина влітку 2019 вперше вийшли в українську Прем'єр-лігу. Клуб був заснований в 2012 році. На професійному рівні виступає з сезону 2015/2016.

Відбіркові раунди будуть складатися з одного матчу (а не з двох вдома і на виїзді). Всі матчі пройдуть без глядачів. Другий відбірковий раунд відбудеться 17 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в останньому турі УПЛ сезону 19/20 програло "Колосу" 0:2. Це стало поштовхом до відставки Олексія Михайличенка.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський назвав Кравчука можливим главою делегації України в ТКГ: перший президент відреагував

Оточення президента дестабілізує країну

25 тисяч гривень повинен отримувати лікар, – Степанов

В Україні по-новому рахуватимуть тариф на газ: що зміниться через кілька днів

Генерал Забродський: комусь в Україні дуже хочеться, аби армія запам'яталась не героїзмом, а карними справами