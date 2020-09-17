Український сільський клуб створив грандіозну сенсацію в Лізі Європи

Футбольний клуб "Колос" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області, у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сенсаційно обіграв "Аріс".

Дебютний поєдинок українців в єврокубках пройшов в Греції і завершився з рахунком 1:2.

Перед поєдинком букмекери на перемогу "Колоса" давали коефіцієнт 4,7. Поставити на успіх "Аріса" можна було з показником 1,77,

У першому таймі "Аріс" володів ігровою і територіальною перевагою, проте українцям вдавалося кілька разів небезпечно ловити суперника на контратаках.

Розв'язка наступила у другому таймі. Вже на 46-й хвилині зусиллями Новака "Колос" повів в рахунку. Греки через 7 хвилин відігралися. Переможну крапку на 63-й хвилині поставив Антюх.

У третьому кваліфікаційному раунді підопічні Руслана Костишина битимуться з хорватською "Рієкою". Матч відбудеться 24 вересня.

Нагадаємо, що "Колос" в 2019 вперше вийшов в українську Прем'єр-лігу. Клуб був заснований в 2012 році. На професійному рівні виступає з сезону 2015/2016.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в "Колос" перейшли два гравці київського "Динамо" – Владислав Кучерук та Євген Ісаєнко. Крім того, на правах оренди також виступає динамівський півзахисник Євген Смирний.