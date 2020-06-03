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3 червня • оновлено в 19:07
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Український сільський клуб "Колос" підписав футболіста збірної Сенегалу

1.7т
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Футбольний клуб "Колос" із села Ковалівка (Васильківський район, Київська область) підписав атакуючого півзахисника сенегальського "Каса Спортс" Мамаду Данфі.

Український сільський клуб підписав футболіста збірної Сенегалу

"Перший в історії "Колосу" африканський легіонер перейшов у наш клуб із сенегальського "Каса Спортс", де і починав займатися футболом. Після академії "Каса Спортс" Мамаду пробився в основний склад команди; згодом став залучатися до складу молодіжної збірної Сенегалу, у складі якої у 2019 році став фіналістом молодіжного (U-20) чемпіонату Африки. 3 серпня 2019 року дебютував у складі національної збірної Сенегалу в матчі відбору на чемпіонат африканських націй проти Ліберії (3:0), втім у фінальну частину сенегальці не пробились", – йдеться на офіційному сайті української команди.

Деталі угоди про трансфер 19-річного хавбека не повідомляються. За інформацією Тransfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Портал оцінює гравця в 50 000 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник футбольного клубу "Колос" Олег Ільїн відзначився феноменальним голом у 19-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Трансфери
Тег
ФК Колос
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